俄羅斯線上零售商Ozon周二表示，將向美國監管單位提出美國存託股票(ADS)的首次公開上市(IPO)申請。

Ozon為俄羅斯首家電子商務公司，被外界讚稱為俄羅斯的亞馬遜，曾被富比士列為俄羅斯五大網路公司。根據該公司對美國證交所提出的文顯示，該公司ADSs打算在那斯達克全球選擇性市場上市，研擬中最大的發行規模將在1億美元。

Renaissance資本預估該交易將籌資5億美元；而Ozon並未揭露定價條款。

Ozon指定摩根史坦利和高盛為上市的聯合領頭會計運作經理人，花旗全球市場、瑞銀證券、俄聯儲投資銀行(Sberbank CIB)、VTB資本為聯合會計管理人，Renaissance證券將作為聯合領頭經理人。

路透先前曾報導，引述業界人士來源，指出Ozon和俄羅斯的戲院集團ivi將赴美IPO。

在新冠疫情期間，Ozon業務和訂單急遽膨脹。Ozon曾在三月時指出，目標兩年內上市，以對物流業務投入巨資，擴展市佔率。

(時報資訊)