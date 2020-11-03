客戶訂單暢旺且新產能陸續開出，砷化鎵廠—宏捷科(8086)10月營收3.23億元，月增3.43%，再創105年1月以來單月新高，由於4G手機需求穩定，且5G手機換機潮開始顯現，搭配WiFi訂單強勁，宏捷科訂單能見度已達明年第1季，宏捷科預估，今年第4季會比第3季好，明年第1季也會比今年同期好。

宏捷科擁有PA、WiFi及VCSEL三大主要產品，其中PA以4G手機居多，新冠肺炎疫情導致5G手機換機潮遞延，宏捷科挾品質及報價優勢成為受惠者，且美系客戶因iPhone新機拉貨啟動，委外代工訂單攀升，加上WiFi客戶需求強勁，讓宏捷科第4季營運持續攀高。

宏捷科10月營收為3.23億元，月增3.43%，年增27.5%，續創105年1月以來單月新高，累計前10月合併營收為28.56億元，年成長70.06%。

為因應客戶需求，宏捷科積極佈建新產能，第二廠區廠房已經完成無塵室建置，並加速進行設備安裝，目前宏捷科月產能約12000片，產能處於滿載狀態，預估年底月產能將達15000片。

(時報資訊)