瑞昱(2379)今(3)日舉辦法人說明會，展望2021年，瑞昱看好WiFi、藍芽等產品領軍，面對晶圓產能緊縮，瑞昱發言人黃依瑋表示，有部分情況下必須動用到庫存，預估產能緊張至少會到明年第一季。

展望2021年，黃依瑋認為，瑞昱看好WiFi、藍芽等產品領軍，2.5G乙太網路、PON等也會有不錯的成長，至於TV產品，儘管預期有東京奧運，但預估TV應該會與今年持平，主要是經歷兩年巨幅成長後，市場應該沒有太大的成長。

至於WiFi6，黃依瑋認為，已經有相當高的穿透率，今年約落在10~20%，2021年在PC產品的應用應該會再成20~30%。

產業晶圓產能缺很大，黃依瑋表示，客戶對各類應用產品需求持續，但因為上游晶圓產能需求緊張，在一些情況下必須動用到庫存來滿足客戶，靠現有產能是不夠的，產能緊張至少會到明年第一季，故都是變數，瑞昱持續密切注意變化，瑞昱主要合作夥伴是台積電(2330)、聯電(2303)，也會持續找新的合作夥伴，以因應需求，至於面對上游晶圓廠的漲價問題，他則表示，「價格是談出來的」，會在各種情況下討論出一個大家都覺得合理的價格，故對公司來說是可控的。

市場關注的TWS(無線藍芽耳機)產業發展，黃依瑋表示，TWS第三季非常穩定持續，尤其來自於大陸電商的需求，主要是不具備ANC(自動降噪音)的產品為主，看好出貨持續成長、也會維持獲利能力，有信心瑞昱站穩很好的競爭位置。

(時報資訊)