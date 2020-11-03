環球晶(6488)今日(11/3)召開董事會，會中通過2020年第三季財務報告:合併營收140.06億元，營業毛利52.15億元，營業淨利40.78億元，歸屬於母公司的稅後淨利33.88億元，稅後每股盈餘高達7.78元！營運表現方面，營業利益率為29.1%，稅後純益率為24.2%。

環球晶圓今年前三季合併營收為412.22億元，較去年同期下降7.5%；營業毛利154.36億元，較去年同期減少12.7%；營業淨利121.12億元，較去年同期減少13.8%。歸屬於母公司的稅後淨利為96.66億元，較去年同期減少9.96%；稅後EPS為22.21元，較去年同期下降2.46元。前三季累計之營業淨利率與稅後淨利率皆創下歷史次高。

全球經濟受新冠病毒疫情影響進入衰退，而半導體產業依然熱絡，主因是疫情造成生活模式改變，遠距工作與教學帶動如PC、雲端運算、伺服器、資料庫等基礎架構成長；各國視5G為刺激受創經濟的紓困措施之一並加速佈建，成為維持半導體穩定成長的動能。環球晶圓前三季出貨與營收逐季成長，仍維持一貫平穩表現，營收及獲利方面皆交出亮眼成績。

展望未來，儘管疫情、匯率困境與政治不確定性使整個產業籠罩於未知的陰影之下，但隨著各項新科技產品的發表、各國經濟復甦政策的支持，半導體長期發展仍十分看好。在產業變化與地緣政治下，許多半導體公司重新審視供應鏈，希望能增加更多的韌性以應對各式挑戰，因此本地生產與本地供應鏈的重要性大為提高，擁有世界據點的環球晶圓兼具全球佈局與本地生產的雙重優勢，將審慎應對貿易衝突及後疫情時代的挑戰、謹慎評估產業趨勢及後市發展、強化供應鏈風險管理與BCP(營運持續規劃)，持續超前思考與優先部署產品，以建立不可撼動的關鍵地位、擴大高階半導體晶圓材料的產品完整度，將廣泛的產品光譜及穩健財務結構轉化為持久戰實力！

(時報資訊)