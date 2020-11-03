已經收下東京奧運女子拳擊項目參賽資格的好手林郁婷，繼8月模擬東京奧運對抗賽之後，睽違約一個半月再度出賽，於109年全國大專校院運動會公開女子組拳擊60公斤級輕鬆摘金。

今天在109全大運公開女子組拳擊60公斤級金牌戰，林郁婷一上場就氣勢凌人地加速攻擊，雖然起初因為和對手在速度上有落差，這樣的時間差也挨了一些攻擊，不過整體表現林郁婷仍是技高一籌，三回合還沒打完對手就丟毛巾棄權，讓她輕鬆奪金。

雖然模擬東京奧運對抗賽和全大運都能上場，不過國內女子選手較少，比賽場次也跟著少了點，兩項賽事林郁婷加起來也不過才比3場，因此今天開賽也持續再調整一下節奏。

儘管2020東京奧運因為新冠肺炎疫情延到明年，一眨眼也剩不到一年時間，只是疫情讓邊境、防疫管制無法放鬆，選手除非跟奧運積分有關，也很難出國比賽或移地訓練，林郁婷透露，訓練上團隊幫平常主要在高雄國家運動訓練中心磨練的她，安排到北部或國內其他地區移訓，透過類似巡迴賽的方式維持競爭心態。

因為在國內同量級少有對手，林郁婷也跟陳念琴等女將一樣，平常會和男選手對練，她指出：「其實基層也有不少好手，每次和男選手對練我也必須做好防護準備，讓他們可以全力攻擊，我也跟著用了很多力，不斷全力出力的狀況下，也練出腹肌，在目前這種艱難的情況，這樣的訓練方式也不失是一種刺激，。」

雖然今天的比賽看起來贏得不費力氣，場上也有K.O.對手的氣勢，林郁婷表示K.O.卻是可遇不可求的偶然，面對一些對手自己有身高優勢，可以透過臂長有些優勢，但在國際賽面對其他國家好手不一定也會有這樣的優勢，自己必須要積極進攻、壓迫對手，找出對手漏洞，才有獲勝機會。

(中時 )