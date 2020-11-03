「113」是台灣婦幼保護專線，全力投入婦幼保護議題的台灣蘭馨協會苗栗分會，特別選在11月3日，舉辦反家暴宣導遊行，甫上任的竹南警分局長林永勝以及多名女縣議員都共襄盛舉，還有惠揚小耶魯幼兒園20名小朋友加入，沿街高喊反家暴標語，吸引來往鎮民駐足加油鼓勵。

國際蘭馨交流協會苗栗分會，為加強「113婦幼保護專線宣導」，特別安排在11月3日舉行反家暴宣導遊行，協會並邀請立委徐志榮夫人王慧珍、陳超明夫人吳麗莉以及縣議員廖秀紅、陳碧華、張佳玲等人到場共同宣導反家暴。

國際蘭馨交流協會苗栗分會3日上午在竹南警分局舉辦反家暴遊行。（謝明俊攝）

國際蘭馨交流協會苗栗分會3日上午在竹南警分局舉辦反家暴遊行，竹南惠揚幼兒園20名小朋友到場參加遊行。（謝明俊攝）

為了落實幼童自我防衛觀念，蘭馨協會並商請竹南惠揚幼兒園20名小朋友到場，當場向小朋友宣導113反家暴電話，可以在遭到父母親或是家人不當家暴時，打113電話求救，小朋友們當場大聲朗誦反家暴 113的口號。

新到任的竹南警分局長林永勝特地在分局等候接待，縣警局婦幼隊也派員前來參加，全部遊行隊伍從竹南分局出發，繞行分局周匝一圈後回到起點結束活動，鎮民見到可愛的小朋友沿路大喊反家暴口號，紛紛駐足觀看，替小朋友們加油。

國際蘭馨交流協會苗栗分會本著「女人幫助女人，關懷貧困弱小」的胸懷，長期資助貧困女學生就學，解決學費支出困境，使其能安定就學生活，並關懷受家暴婦女及幼童，以及人口販賣問題，給予被害人適時援助。

(中時 )