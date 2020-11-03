後疫情時代，彰化縣長王惠美帶頭、引領縣內中小企業組成「彰化隊」，搶進電商通路拚商機！繼彰化優鮮農產後，3日上午由彰化縣工商發展投資策進會，攜手電商平台招商，號召各行各業走出實體店面，向網購商城「彰化專區」邁進，吸引260餘家廠商、400餘名業者共同參與，回響熱烈。

王惠美表示，她上任後除要求農業處攜手農會發展「彰化優鮮」品牌，輔導青農進行3章1Q認證，並透過「小三美日」、「郵局i郵購」等網購平台行銷優質農產。現在更進一步擴展到工商業界，不再讓廠商、青創業者單打獨鬥，將食、衣、住、行、育、樂，統統集合起來行銷，一起拚網購商機。

王惠美說，新冠疫情讓電商商機大爆發，彰化縣不只是農業大縣，中小企業更是蓬勃發展，未來電商將在商業策略中真正成為商業基礎；「彰化東森購物專區」，坐擁全台900萬會員消費者，透過招商說明會輔導廠商進行上架、線上宣傳行銷、銷售。

她強調，上架費將由縣府專案統一出資，且在明年4月底前，還將配合雙11購物節、聖誕、新年等節慶檔期，推出5大主題行銷，邀請各鄉鎮農會、觀光工廠與歷年十大伴手禮，並募集100個彰化在地精品，組成彰化電商隊；搭配購物台聯合宣傳，盼打響彰化優質品牌、提升形象，共創彰化、廠商、消費者三贏。

彰化工策會總幹事張啟楷說，為了推廣彰化在地優質產品、擴大商機，將積極鼓勵、輔導彰化更多在地優質產品數位轉型；「彰化隊前進電商大募集」招商說明會，包括紡織品、水五金、美妝、餐飲、食品、旅遊業，還有農會、觀光工廠人員，共260多家廠商、400多位業者到場參與，顯見縣內業者早有需求、積極響應。

在彰化縣長王惠美（右三）帶頭主導下，彰化縣政府經綠處長劉玉平(左起)、農業處長邱奕志，攜手彰化縣工商發展投資策進會總幹事張啟楷，與電商平台東森購物網合作，成立彰化專區，行銷彰化工商界優質產品與精品。（謝瓊雲攝）

(中時 )