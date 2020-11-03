長榮女大生的命案引起公憤，被害者家屬心痛喊話，希望梁育誌上絞刑台「一命償一命」， 台北市議員王世堅接受《中時新聞網》訪問時氣憤表示：「應該要對加害者處以極刑，且速審速決，政府不要坑被害人之慨，一再強調加害者的人權，這是集體的虛偽。」

【政新鮮】女大生命案引眾怒 扶龍王狂嗆：政府不要坑被害人

王世堅接著怒轟，「政府應該公正處置，無論加害者是否有受教化可能，那是他家的事，若持續強調加害者人權那被害者的人權在哪?是否就活該倒楣遭此對待?」他近一步指出，法治社會就是由政府判斷還人民公道，若無法公正處理，國人需靠自己保護，那豈不是法治崩解，天下大亂。

梁姓嫌犯曾因侵入民宅行竊女用內褲，遭高雄地院判6月及拘役110天，都可易科罰金，最後未上訴定讞。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

1998年曾立法推動對於強姦犯、販毒犯、慣盜犯、殺人犯這4種罪犯給予注射性的閹割或鞭刑，當時的法務部長未反對且立委簽署過半，但之後卻不了了之。王世堅也針對此法案提出看法，他認為：「犯罪就應該沒收犯罪工具，且沒有其他法律位階審查順序比這更重要，近年來奇怪的犯罪型態層出不窮，不能縱放加害者，應盡快通過這條法令。」

王世堅呼籲政府要宣示決心，展現作為，此兇嫌罪大惡極，罪與罰要成正當比例，如今國人和被害者家屬皆曰可殺，政府就得明快做出決斷，並藉由這次的教訓檢討改進，彌補紕漏，才能還被害者和家屬一個交代。

(攝影、剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)