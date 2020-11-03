樹德科大3日舉行《國產木竹材應用於家具座椅展演x已讀：面對消失的回應》，共有清華大學、屏東科大與台南藝術大學4校辦理聯展，盼藉此透過民眾對國產木材的回憶。
樹德科大產設系策展人鄧兆鈞表示，作品以生活中不可或缺的椅子作為主要的創作對象，使用國產木竹材為主，包含台灣杉、相思木、桃花心木等，藉由國產材本身的紋理特色，呈現作品的優美造型曲線，讓參與者或體驗者也能看到國產木材不同的利用與使用觀點。
樹德科大校長陳清燿勉勵學生，在校時多累積參賽經驗；在學習過程中，面對師長與業界的評語、挑剔，都要吸取與用心，做為未來進軍產業界的養分。
海外台灣木業基金會董事長陳彥宏與學生分享，有的作品在40年前雖已有類似風格出現，但學生在創作時卻演繹地更有活力與文化，也希望學生自我提醒，文創是個人化表現，業界在乎的是生產，要具有產能。
作品方面，各校作品以回應過往家具文化和歷史背景為主軸，例如，清華大學以呈現森林自然為訴求，屏東科大著重工廠與人之間的互動關係，台南藝術大學將時空背景與社會差異作為思考，樹德科大是以生活與文化環境作為發展。
(中時 )
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