國民黨文傳會副主委鄭照新。（本報資料照，季志翔攝）

馬國女大生命案成為國際恥辱，國民黨文傳會副主委鄭照新連日在臉書發文，先嗆行政院長蘇貞昌「撤換警察局長無助解決問題」，再酸內政部長徐國勇不記得治安會報何時開「貴人多忘事，百姓自求福」，下午又在臉書發文，大歎「鬧出人命之後，再也無人嘲諷『路平、燈亮、水溝通，是沒什麼了不起的建設了』。」引來不少網友按讚。

台南市長榮大學馬國女大生在陰暗的道路遭人強擄遇害後，鄭照新先在臉書嗆蘇貞昌先前撤換台南市警局長一事，表示「作為閣揆，這已經不知道第幾次撤換在地警察局長了！天天換警察局長問題沒解決嘛！換警察局長和輕生一樣，都無助於解決問題。」

徐國勇昨天被國民黨主席江啟臣質詢行政院治安會報何時開，不但回稱「不太記得」，也搞不清楚治安會報召集人是蘇揆、內政部長是執行長。鄭照新在臉書發文10個字「貴人多忘事，百姓自求福」，引來75則回應、58次分享。

鄭照新下午又在臉書發文，大歎「鬧出人命之後，再也無人嘲諷『路平、燈亮、水溝通，是沒什麼了不起的建設了』。」還感慨「為什麼要出了人命才明白。」

這則貼文有上千人按讚，近百則留言，網友紛紛表達「不是笑說，韓國瑜路平燈亮水溝通是最基本的，沒什麼了不起；有多少縣市首長連路平燈亮水溝通都做不好，只會辦華而不實、爭取鎂光燈的活動」、「日子久了，會發現韓國瑜有在做事，韓國瑜一直苦民所苦」、「沒有人喜歡烏漆黑的路，有一群人卻張牙舞爪抨擊路平、燈亮沒什麼！」「時間會還韓市長公道的，希望明年沒有颱風也沒有蚊子」。

(中時 )