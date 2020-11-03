受惠集塵灰、污染土壤處理費價格調高，加上鋅價也出現反彈，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）第三季獲利大反彈，稅後淨利1.11億元，年增率達190.2％，EPS 1元，較第二季已由虧轉盈。

但上半年受疫情影響，營運衰退，稅後淨利只有5977萬元；第三季獲利雖有大幅成長，累計今年1-3季的稅後淨利1.71億元，EPS 1.54元，仍比去年同期減少52.98％。

鋼聯指出，隨鋅價反彈及處理費上漲，預期第四季營運應可維持正成長。

為提升獲利營項，鋼聯決定擴大營運規模；鋼聯指出，鋼聯已提出環評變更申請，增加其他廢棄物來源，以充份利用剩餘產能；其中包括清除再利用國內多處棄置場所集塵灰來源，這不僅對環境保護作出貢獻更可活化國土資源，第四季就會有機會擴增其他廢棄物料源。

另外，鋼聯也計畫建置陸域風力發電機，預期年底前完成相關程序後進行規畫。

除此之外，鋼聯指出，鋼聯100％轉投資子公司「台鋼資源」，將跨足爐碴再利用產製綠色環保建材。台鋼已正式營運，目前持續調整優化生產線，計畫在年底完成第四、五座蒸壓釜擴充產線至五條，拉高處理量能。針對安定化後的爐碴，目前也已與下游廠商陸續完成簽約並開始供貨。

此外，廠區內同時還要設置二座再生粒料專用預拌混凝土廠，將跨足預拌混凝土業。

(工商 )