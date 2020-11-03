錸寶科技（8104）盤後宣布，董事會決議通過買回庫藏股，預計買回張數1,000張，買回區間價位為33～70元，預計買回股份佔公司已發行股數達1.48％，買回股份將轉讓給員工。

錸寶今年9月營收為今年以來單月次高紀錄，達1.62億元，主要是醫療、工控產品助威，月增3.07％、年增9.3％，為連續第四個月繳出年、月雙增的營收成績單；累計第三季營收4.65億元，為最近六個季度以來高點。

(工商 )