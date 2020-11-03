營收亮眼 錸寶宣布將買回自家股票1千張回饋員工 16:392020/11/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 錸寶科技（8104）盤後宣布，董事會決議通過買回庫藏股，預計買回張數1,000張，買回區間價位為33～70元，預計買回股份佔公司已發行股數達1.48％，買回股份將轉讓給員工。 錸寶今年9月營收為今年以來單月次高紀錄，達1.62億元，主要是醫療、工控產品助威，月增3.07％、年增9.3％，為連續第四個月繳出年、月雙增的營收成績單；累計第三季營收4.65億元，為最近六個季度以來高點。 (工商 ) #錸寶科技 #錸寶 #買回股份 #買回自家股票 #千張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6吋晶圓廠將貢獻業績 台半明年毛利率 有望站穩三成 04:102020/11/03 產業．科技 台灣權王－訂單暢旺 景碩、聯茂權證威風 04:102020/11/03 證券．權證 麗寶Outlet 4週年慶7日登場 台中獨家HAMASUSHI插旗同慶 14:332020/11/03 寶島 美大選倒數… 押寶兩陣營概念股 04:102020/11/03 財經要聞 板橋埔墘房市再受矚目 這棟豪宅進入完銷倒數 15:542020/11/03 房市新訊 全球新興、亞洲新興 逆勢撐場 04:102020/11/03 投資理財 寬鬆助陣 黃金目標價 年底估回升至2千美元 04:102020/11/03 投資理財 俄國股票基金 逢低是買點 04:102020/11/03 投資理財 國產神車帶頭 10月車市發燙 04:102020/11/03 財經要聞 台股第一檔 國泰台灣5G＋ETF18日將募集 14:572020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 印度喊取代大陸成世界工廠未見進展 外媒解密為何企業不買帳 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 不甩白宮新主人是誰 北京鐵了心備妥陸美科技戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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