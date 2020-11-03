財政部關務署自今年6月啟動進口報關實名制，海外網購的進口包裹必須採實名登記，首次違規採黃牌警告，第二次違規舉紅牌、未完成實名登記皆不能進口。我國實名登記制度包括註冊海關官方「EZ WAY易利委」APP歸戶或採用紙本委任書，而官方APP註冊人數已在10月底突破200萬人。

海關強調，「EZ WAY易利委」APP具有簡化報關委任手續及保護民眾個資等好處，且今年因疫情影響，跨境網購消費型態使用快遞貨物報關量持續成長，自3月起，平均每日註冊人數由200人增加至8千人，截至10月26日，實名認證APP註冊人數己達200萬2,364人。

關務署也提醒，雙11網購節將至，為加速進口快遞貨物通關，請民眾儘速完成實名認證APP註冊、替代紙本委任作業。

現行實名認證APP僅開放本國籍民眾註冊使用，為讓外籍人士（在台工作、學生、配偶等）也能使用實名認證APP便捷通關服務，財政部關務署積極與內政部移民署積極研商可行方案，預計今年底前可開放持有居留證外籍人士使用實名認證APP。

(工商 )