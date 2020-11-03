女星「六月」飼養了3隻貓咪，懷孕時曾呼籲大家別因家裡有幼童而棄養毛小孩，被盛讚真心愛著寵物，沒想到近日遭愛貓人士爆出她因6歲兒子Star嚴重過敏而將貓咪棄養，放貓旅館一放半年，遭業者開放認領，挨轟是「最壞的身教」。

據《鏡週刊》報導，六月與李易結婚9年，生了兒子「Star」與女兒「Shinny」，而她懷孕前就很關注流浪動物議題，當年懷了女兒時，被勸告孕婦跟幼兒應當遠離貓咪，她還為毛小孩發聲，表示不希望看見有人因為家有幼童而將毛小孩送走，讓人大讚她有愛心且觀念正確。

不過僅日六月卻被人爆料，因為兒子Star對貓咪嚴重過敏，她在今年5月先是將家裡3隻貓送到貓旅館住，沒想到一放就是半年，之後寵物旅館老闆換人做，貓咪不得不做處置，六月將其中兩隻貓咪交給原藝名博焱的男星林曜晟領養，另一隻貓咪「小三」，則由貓旅館開放徵求愛貓人士領養，如果等不到新主人，恐怕會被送到收容所。

此事被曝光後，大批愛貓網友灌爆六月臉書，「你們棄養了他們，孩子長大也會棄養你們，這就是身教」、「本來因為貓很喜歡你的 現在真是非常失望」，六月也親自回覆留言，解釋確實因為孩子過敏而讓貓先去了貓旅館，「但貓旅館很愛小三，而且小三在那邊過的比家裡開心～因為沒有姐姐欺負他，所以貓旅館收編為吉祥物～沒有要送養啊！」，另兩隻貓咪則已安置在李易的工作室，林曜晟是他們工作室的室友，才會開心po文「認主子」，但網友告知六月，貓旅館為「小三」貼出送養文，六月表示每天都有與其聯絡，但並沒被告知此事，對此很訝異，正積極聯繫中，網友則敦促她快去了解實情，而目前六月及李易都還未做出進一步的回應。

(中時新聞網)