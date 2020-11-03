羅小白年初與「io樂團」前貝斯手SHO步入禮堂，小倆口半年後宣布升格當準爸媽，目前懷有5個月身孕的羅小白，近日受訪被問到寶寶性別保密到家，表示因之後想辦性別揭曉派對，「男孩女孩都好，身體健康最重要，因為都是我的寶貝啊」；她懷孕前三個月害喜嚴重，吃什麼吐什麼、體重狂掉５公斤，一度前往醫院吊點滴，讓老公心疼不已，為了讓愛妻充分休息，努力吃把自己跟寶寶養胖，SHO現在每天早、午餐都會打點完善，讓羅小白起床後就能直接享用，「除此之外，老公也包辦家裡三分之二家事，我只要乖乖坐著就好，這些超貼心的小舉動都讓我很感動，他真的是很棒的神隊友」。

一般不少孕婦會面臨產前憂鬱症困擾，似乎在羅小白身上看不到，她表示最重要除了放寬心外，老公的陪伴非常重要，原本就跟粉絲零距離的她也說，這段時間會不時在社群上分享懷孕心得，當然也歡迎小媽咪們一起交流；至於目前工作安排，羅小白表示今年將如期演出，僅時間上預計稍做調整，例如以前日常街頭表演，每90分鐘休息15分鐘，現在則改成40分鐘就休息，「還有…要打鼓前，我會跟允寶說一聲『要開始節奏運動囉』」。

羅小白目前懷孕5個月。（LiTV、上行娛樂提供）

(中時 )