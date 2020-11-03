南韓空軍3日表示，當天在忠清北道忠州市的空軍基地舉行第39偵察飛行團創建儀式。偵察飛行團旗下運營4架從美國引進的RQ-4「全球鷹」無人偵察機、RF-16戰術偵察機、金剛偵察機、南韓自主研發的中高空無人偵察機（MUAV）等共5種機型偵察力量。

據韓聯社報導，偵察飛行團可利用光學、紅外線錄影機、合成孔徑雷達（SAR）全天候監視朝鮮地區動向，並透過多種感測器獲取通信、電子和飛彈資訊，提前掌握裝載至飛彈發射車（TEL）的彈道飛彈及核武的相關動向。

偵察飛行團還將透過尖端網路體系及時了解戰場狀況，不僅執行航空作戰，還積極支援國防情報部隊、韓美聯合司令部、陸海軍等全軍軍事作戰。

南韓空軍參謀總長李成龍在創建儀式上表示，偵察飛行團的誕生是韓軍一直推進「國防改革2.0」所取得的重大成果，同時對為收回戰時作戰指揮權增強核心軍事能力帶來新的契機。偵察飛行團運營採用第四次工業革命最新技術的載人、無人航空監視偵察力量，在國家安全第一線執行任務。

空軍此前運營第39偵察飛行戰隊，執行航空監視偵察任務。鋻於監視偵察能力日益受重視，藉引進新型偵察力量之機，升格部隊建制並創建了偵察飛行團。

(中時 )