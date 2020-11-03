美國總統大選倒數兩天，不少網友發現 CNN （美國有線電視新聞網）的首頁竟然出現了美國總統川普和王力宏的「同框」照！王力宏曾接受CNN專訪躍上全球，日前又再度登上CNN主頁，而且標題聳動：「想愛了嗎？單身熟男就在這！」讓正在用餐的他，看了大吃一驚，差點沒有噴飯！

原來這是廣告頁面，王力宏的肖像遭到交友網盜用，他轉發到IG上大呼：「I’m confused by your commercials lately」同時用中文重申一次：「你的廣告最近讓我覺得有點奇怪！」來點另類的抗議。好友潘瑋柏留言3個哭笑不得的表情包，讓王力宏好氣又好笑，回嗆：「別笑喔，你可能會是下一個！」

網友紛紛上網發表評論，稱讚他「二哥顏值在線，被CNN拿來攬客」、「只能怪小編太愛妳」、「都怪我王太帥了！」、「立馬去註冊！」、「開放報名嗎」，讓王力宏啼笑皆非，相信全球華人都知道他有妻小，知道這篇廣告超級沒有說服力，大家都不會相信，也就一笑置之！

王力宏登上ＣＮＮ。（翻攝CNN.com）

王力宏曾被CNN譽為「亞洲流行音樂之王」。（資料照片）

(中時 )