美國大選選情詭譎，究竟川普、拜登誰會入主白宮牽動世局。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男直言，「拜登將會當選2020美國總統，美國改朝換代，台灣也必須跟著卸妝換衣服，改唱另一齣戲了」。

沈政男2日在臉書寫下，拜登將會當選2020美國總統，原因是因為選前全國民調，拜登領先川普達8至9%，是2016希拉蕊領先幅度的兩倍，而在搖擺州或者戰場州，拜登幾乎都是領先。至於，川普有沒有可能重演2016年的翻盤事件，他則直言，今年不一樣了，川普2016年拿到306票，2020扣掉密西根、賓州與威斯康辛這三州共46票，低於270票，就無法當選了。

另外，沈政男也批，許多台灣選民已經失掉了現實感，就只是憑直覺與成見辦事，而證據就是他們竟然以為川普會為了台灣去打中國大陸，「台灣前途不能讓這些失掉現實感的台灣人主導」；最後，他也說，「當美國改朝換代，台灣也必須跟著卸妝換衣服，改唱另一齣戲了」。

這篇貼文曝光後，也引起許多網友討論，有人留言寫下「客觀分析拜登當選機率甚高」、「哈！超期待！」、「其實不關我的事，搞得我也緊張起來了！民調再不準，民調公司都準備關一關回家吃自己了」。

(中時新聞網)