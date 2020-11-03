台灣身障人口總數連年成長，據衛福部統計到109年已邁入119萬人大關，平均每20人當中就有一人。長期服務身障弱勢族群的伊甸基金會，日前在台南市吳園藝文中心舉辦第七屆無障礙生活節，活動現場除了邀請身障者同樂、展出自己畫作，讓人看見他們的心聲之外，更希望讓非身障人士體會身障者生活面臨的挑戰，因此設計許多闖關遊戲，現場互動性十足，在活潑的氣氛當中圓滿落幕。

民眾在手部套上復健用的重力套袋，體驗身障者生活行動的挑戰。

迪士尼美語世界也設立關卡攤位，讓小朋友體會無聲又想溝通的不便。

闖關遊戲為了讓參與者體會身障者生活的艱難，各關卡都設計了一些身體上的阻礙，例如拋球九宮格的關卡，民眾必須在手部套上復健用的重力套袋，增加手的阻力，感受到被重物牽絆使不出力，卻還要費力拋擲的感覺，就像身障者做每一個小動作都很艱難。

現場還有一個體會聽障者生活的關卡，是特別注重0-6歲學齡前孩童教育的迪士尼美語世界所設立的。他們特別設計不同英文單字卡，讓參與者在沒有看到單字名稱前，透過工作人員嘴型、手勢、肢體的暗示，看能否猜出單字名稱，理解聲障人士面臨的溝通障礙。

會中也對於長期支持弱勢的寰宇家庭以及在地企業台南富信大飯店、成大會館等表達感謝。

寰宇家庭企業贊助讓愛飛翔活動進入第4年，捐贈30組迪士尼美語教材給偏鄉的孩童。

迪士尼美語世界教材所屬公司-寰宇家庭企業副總裁 Thomas Hayton特地南下台南參與這次無障礙生活節，並捐贈30組旗下美語教材給偏鄉的孩童。伊甸也表揚寰宇家庭以及在地企業台南富信大飯店、成大會館等，感謝企業幫助每一位身障者。

副總裁 Thomas Hayton用流利的中文說，他光是在台南就住過九年，對台灣有深厚的感情，寰宇家庭企業也認同幫助必須長期延續，因此今年是第四年贊助伊甸的服務，期望能持續幫助台灣社會的角落，成為穩定而持續的暖流。

現場展出30幅身障者畫作，每位身障者也透過這次活動傳達自己心聲。其中讓人感動的一幅來自今年32歲的阿秀，宛如灰姑娘故事的自畫像。她和家人都是身障者，靠資源回收補貼家用，自己穿的都是撿來的二手衣，很希望能穿上乾淨漂亮的洋裝，因此她畫了一幅穿著洋裝的自己。像阿秀這樣的故事，在伊甸基金會比比皆是，因此更需要長期穩定的支援，讓服務能永恆延續。

(中時新聞網)