中市霧峰區峰提路，3日上午8點多，發生二輛廂型車對撞事故，其中銀色TOYOTA廂型車，轉彎後撞翻成90度，中市消防局救護人員到場，檢查二車人員均輕微割傷，包紮後，均表示不用就醫，中市警局霧峰分局交通分隊指出，行經路口宜減速慢行，注意車前狀況，以避免意外發生。
中市25歲王姓男子，3日上午8點25分駕駛銀色TOYOTA廂型車，由中興路一段草湖橋左轉峰堤路時，疑轉彎過當，跨越雙黃線，撞上一輛停等紅燈、靜止，由33歲莊男駕駛的黑色TOYOTA廂型車，除造成黑色廂型車左前方受損外，銀色廂型車，自己也翻覆成90度，車輛保桿、左前車頭、右側車身多處受損，王男費了九牛二虎之力，才從已翻到上方的車門，爬了出來。
碰的一聲，一輛大型廂型車，大剌剌的就翻倒在峰提路上，著實讓跟在後方的駕駛嚇一大跳，所幸救護人員到場後，檢查二人僅手部及頸部輕微的割傷，中市警局霧峰分局交通分隊到場對二人酒測均無飲酒。
霧峰分局交通分隊小隊長王世建表示，等紅燈的莊男黑色車子是靜止狀態，完全沒責任，該處從草湖橋左轉峰堤路是下坡，研判視線不良，王男轉彎時未注意前車路況，經檢視路口監視錄影帶，王男疑是轉彎過當，跨越雙黃線，才撞上莊男的廂型車後，自己翻覆。
(中時 )
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