遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》將於明(4)日推出全新【星夜馬戲團】大型改版活動！【星夜馬戲團】為一年一度的限定特別活動，源自去年廣受玩家熱烈回響的【日蝕慶典】，官方今年更全面進化，大幅升級遊戲玩法與遊戲獎勵，並史無前例祭出「經驗值加乘最高450%」超強BUFF！此外，官方將同步釋出「裝備傳授」及「現金道具移轉」系統，幫助玩家快速升等，想衝等、衝裝的玩家們敬請把握！

《新楓之谷》全新【星夜馬戲團】大改版、11月4日盛大展開

一年一度限定活動【星夜馬戲團】輕鬆獲得「強化道具」、「隨機升等優惠」、「超高經驗值加乘」！

《新楓之谷》將於11月4日至12月4日期間，推出【星夜馬戲團】大型改版活動，Lv.101以上角色，「神之子」故事任務第二章節，即可進入限定地圖；共有「休菲凱曼的奇幻魔術秀」、「煙火慶典遊行」、「遊樂設施過山車」三大主活動，玩家可透過狩獵指定數量怪物、累積「魔法能量條」，集滿「魔法能量條」即可觸發活動獎勵：

※休菲凱曼的奇幻魔術秀

Lv.101以上，完成「神之子」故事任務第二章節，狩獵怪物達指定數量，集滿「魔法能量條」，可隨機取得強化角色能力的「祕法符文」、「可疑的方塊」、「強力的輪迴星火」、「核心寶石」等強化角色能力道具。

※煙火慶典遊行

Lv.131至Lv.199，狩獵怪物達指定數量，集滿「魔法能量條」，可發動煙火特技擊殺大量怪物，施放十次煙火後將隨機取得1等至15等的額外等級。

※遊樂設施過山車

Lv.200以上，狩獵怪物達指定數量，集滿「魔法能量條」，可發動一次「經驗值BUFF」，可取得經驗值+250%至+450%加乘，BUFF效果一次可維持4分鐘。

《新楓之谷》星夜馬戲團活動票券

雙重獎勵、雙重快感！「夢想點數」升級活動角色、每次升級加碼開啟特殊技能！

【星夜馬戲團】活動中，玩家可使用「夢想點數」升級活動等級，分別從「初學者設計師」、「見習者設計師」、「進階者設計師」、「老手設計師」、「大師設計師」，隨著活動等級越高，完成活動任務可取得的獎勵越高，角色各項能力也同步獲得大幅提升，例如：一般怪物對象攻擊力提升30%、怪物公園完成經驗值2倍、BOSS怪對象攻擊力提升30%、我的小屋購物時家具硬幣入手機率100%、奧術之河地區每日任務完成獎勵數量增加3個。

升級活動等級，可加碼取得特殊優惠，包含：燃燒加速器、15星以下衝裝不爆裝、裝備傳授、移轉現金道具等特殊功能！更多遊戲資訊請鎖定《新楓之谷》官方相關消息。

《新楓之谷》魔術秀

(科技)