以投資購物中心為主業的CBL＆Associates與賓夕法尼亞地產投資信託公司（Pennsylvania Real Estate Investment Trust,PREIT）已經向法院聲請「第11章」破產保護，凸顯出在新冠肺炎疫情肆虐下，美國賣場地產業所面臨的沈重壓力。

兩家公司都已在周日提出破產聲請。賓夕法尼亞地產投資信託公司是費城最大的購物中心業者，已提交執行財務重組計畫的請願書。該公司計畫解除1.5億美元的新借款，這些資金本將用於為資本重組與展延債務期限。

根據賓夕法尼亞地產投資信託公司官網，該公司擁有2250萬平方尺的零售賣場空間，包括19家購物中心。近年來，該公司雖一直在處理經營不善的賣場，並在其購物中心增加電影院、遊樂場與雜貨店，以減少對傳統零售業務的依賴。但今年這個策略遭受阻力，因爆發新冠肺炎疫情，消費者大多不願出門。

包括暢貨中心在內，CBL在全美26個州經營107個物業。該公司8月時表示，已經與一群債權人達成支持重組的協議，盼藉此強化公司的財務狀況。CBL在疫情前間陷入困境，其租客不是未支付租金，就是推遲租金。其部分租客，如連鎖百貨商店J.C. Penney，也在今年提出破產聲請。

購物中心業者在今年的節日購物季將面臨另一個試煉，這個年底旺季通常是他們租客最繁忙的日子，但受到疫情影響，今年情況將有所不同，目前美國的確診數正快速增加。

(時報資訊)