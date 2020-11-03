遠傳(4904)今(3)日宣布，與台灣起家再進軍國際的日商優必達(Ubitus)雲端遊戲公司攜手，推出遠傳friDay雲遊戲，首發上市即推出50款豐富的雲端遊戲，遠傳也將今年喻為為台灣雲遊戲元年，未來會透過充實內容，讓更多的玩家願意朝向付費模式，藉此也有利於5G的升級意願，雲端遊戲可說是5G的殺手級應用之一。

遠傳總經理井琪表示，「遠傳心5G」開賣至今，無論是網路建設的積極度、推出的5G服務，網路的品質和網速，都獲得市場極高的評價。雲端遊戲是「遠傳心5G」的重要指標服務，因此遠傳慎選合作夥伴，攜手「新世代台灣之光-優必達」推出遠傳friDay雲遊戲，讓消費者擺脫高單價終端設備和購買遊戲片的限制，大幅降低電競遊戲的門檻，也更貼近現代玩家的遊戲日常。

遠傳看好台灣遊戲人口持續成長，目前台灣遊戲人口約1500萬左右，願意付費人數約300萬，雲端遊戲在台灣約30萬到50萬用戶左右，未來會以每年10～15%成長，還有有50%手遊玩家不付費，希望能讓他們提升到願意付費，遠傳也定位今年為台灣雲遊戲元年，無法馬上潛在用戶都升級，遠傳算是第三家加入市場，但會努力競爭，在內容上也會持續更新，目前有50個遊戲，明年希望能達100個遊戲，以後會持續汰舊換新，維持在100個。

遠傳雲遊戲的合作夥伴日商優必達，擁有世界頂尖的圖形運算虛擬化技術與雲端串流平台，也是知名的主機遊戲平台任天堂、SEGA、SQUARE ENIX等遊戲業者的合作夥伴，透過優必達的技術串聯，用戶只要連上寬頻網路，便可以橫跨智慧手機、平板電腦等各種裝置，享受優質的遊戲體驗。

遠傳friDay雲遊戲將持續更新優質的遊戲種類與內容，預計一年內將有百款遊戲及6款3A級大作。遠傳friDay雲遊戲顛覆過往消費者玩主機遊戲的習慣，跳脫時、地、主機設備限制，用戶可以透過手機、平板電腦隨時進行遊戲體驗。

(時報資訊)