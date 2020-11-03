更正11月3日發送之第565則即時新聞，中鋼構第三季及前三季營收、毛利率誤植，更正茲將全文重發如下：

中鋼構(2013)第三季本業及業外收益皆比去年同期成長，單季EPS 0.55元，加上第二季認列部分出售大陸昆山廠處分利益挹注，前三季每股淨利2.19元，比去年同期的0.4元，跳增逾4.4倍，今年獲利將創下新高。

中鋼構公布財報，2020年前三季營收94.17億元，營業毛利率增1.87個百分點至4.14%；營業淨利1.29億元，整體業外收益3.75億元，歸屬於母公司淨利4.23億元，年增約4.48倍，每股淨利達2.19元。其中，第三季營收29.93億元，營業毛利率提升至4.57%，營業淨利0.42億元，業外收益0.72億元，歸屬於母公司淨利1.06億元，年增2.79倍，每股淨利0.55元。

中鋼構今年以來本業獲利表現優於營收，加上第二季時，在出售大陸崑山廠處分利益挹注約2.85億元，前三季每股淨利達2.19元；展望第四季，在本業持續獲利以及可望再認列處分大陸廠房資產收益2億多元，預計今年獲利將創下新高紀錄。

本業方面，中鋼構今年受惠於台商回流建廠、營建業推案量增多及離岸風電等多筆公共工程案陸續開出，目前整體接單能見度已可看到明年，在手訂單量達30萬公噸以上，且看好後續市場需求將穩健成長。

業外方面，中鋼構出售中國大陸崑山廠的處分利益約新台幣5.6億元，每股貢獻約2.8元，其中，第二季認列2.85億元貢獻第二季EPS約1.4元，另2.7億餘元處分利益，可望在第四季完成認列。

(時報資訊)