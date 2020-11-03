德國化學和製藥廠拜耳(Bayer)第三季報出淨虧損27億歐元，然證實全年銷售展望。
拜耳第三季銷售下滑5.1%，來到85.06億歐元，EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤)跌21.4%，為17.95億歐元，對比於去年同期的22.9億歐元。
嚴重受匯率影響，農作科學銷售下滑；製藥業務復甦；消費者健康業務表現強勁。第三季淨虧損27.44億歐元；每股核心獲利跌2.1%，來到0.81歐元。
拜耳確認了經修正貨幣調整後的全年展望，在貨幣調整的基礎上，實現全年銷售成長來到430~440億歐元，並增加EBITDA利潤率來到約28%，以及相對應的EBITDA將為121億歐元。
拜耳另表示，將撥出92.5億歐元的減損費用，用於解決其除草劑致癌的美國官司，接手的孟山都導致公司更大的負擔。
由於生物燃料價格低落，農民需求疲軟，以及美國訴訟即將來臨的官司和解增加了7.5億美元費用，導致公司出現稅前虧損。
(時報資訊)
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