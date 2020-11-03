歐洲在台商務協會（ECCT）3日舉辦永續領袖會議暨午餐會，桃園市長鄭文燦受邀分享身為機場城市首長的治理經驗，雙方並簽署合作備忘錄，現場也宣布法商和旭富製藥合資成立的新公司「法蘭摩沙」將落腳觀音，家樂福也有意加碼投資桃園，鄭笑讚：「桃園是歐洲商會最好夥伴、最佳的選擇。」

鄭文燦以「桃園－打造低碳永續的機場城市」為題，提到桃園是國門之都，連結亞洲各大城市，不僅是亞太樞紐，也具備海空雙港優勢，桃園航空城、亞洲矽谷、七大產業專區等計畫，帶動機場周邊和高端科技，推展低汙染、低耗能、低用水及高附加價值的三低一高產業聚落，桃園也將永續發展目標落實到城市治理，是全球第17個主動發表自願檢視報告的城市，以綠色運具為例，桃園是全台第一個試辦GoShare共享電動機車的城市，市民換購和新購電動機車的數量也居六都之冠。

桃園市長鄭文燦（前排右三）受邀出席歐洲在台商務協會舉辦永續領袖會議。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

歐洲商會理事長尹容特邀鄭文燦撰寫全球智慧城市報告書序言，分享桃園在智慧城市治理及低碳永續發展的傑出表現。尹容說，桃園工業聚落完整且規畫良好，適合各種產業發展。

像是法商威立雅集團與桃園的旭富製藥合資成立新公司「法蘭摩沙」選擇落腳桃園觀音，回收製藥產業生產藥品及原料所使用溶劑，預期未來每年產能可達1萬5000公噸，是台法在循環經濟議題上成功的合作典範，家樂福也在會中表示有意加碼投資桃園，加強永續採購。

「桃園是歐洲商會最好夥伴、最佳的選擇！」鄭文燦說，桃園與歐洲經貿關係穩健，桃園也有許多歐洲企業進駐，全台最大的IKEA旗艦店就位於桃園高鐵站周邊；總部設於桃園龜山的台塑貨運公司，引進荷蘭DAF CF Electric電動卡車，推動環保節能；半導體微影設備龍頭ASML全球訓練中心也座落桃園；法商仕嘉運通則於桃園設有3大物流廠區，採用油電卡車，並透過設置太陽能板及智慧能源監測系統打造永續倉儲環境。

鄭文燦提到，桃園市民卡發卡數164萬張，全國第一，多卡合一、一卡多用，包含交通票證、電子錢包與圖書借閱功能，歐洲商會會員、員工居住在桃園，可持居留證取得市民卡。

會中桃園市政府也與歐洲商會簽署人才培育、建立綠色產業供應鏈、發展生態物流、產業升級策略與投資等合作備忘錄。尹容表示，今年受疫情嚴峻影響，在物流上有許多挑戰，但反而是契機，歐洲在交通、物流、再生能源領先全球，有許多經驗可以討論分享，相信和桃園有許多合作機會，未來雙方共創共榮。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，氣候變遷及永續發展一直以來都是歐洲密切關注的議題，歐洲在氣候變遷、低碳產業、智慧城市上發展卓越，盼與歐洲商會保持密切合作，讓經濟成長及環境永續雙軌並進。

歐洲商會與桃園市政府共同簽署MOU。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )