西方國家疫情惡化引發如歐洲部份地區重啟較為嚴格的限制外出活動禁令，根據富蘭克林坦伯頓基金集團與蓋洛普合作的經濟復甦研究調查10月結果顯示，能戰勝疫情和經濟復甦的關鍵，在於疫苗資訊要更公開透明，並警示物價可能上揚的風險，因此現階段債券投資應採雙低策略因應，即側重受系統性風險影響低的資產，及靠攏短存續期間債券。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，這次調查結果，美國民眾對恢復經濟活動的意願，有持續增加現象，歸功於住院人數雖然上升，但升幅低於新得病人數以及夏天7月底時水準。8月調查時有超過七成受訪者認為，有效疫苗乃是影響重回正常活動的關鍵，最近二次調查維持相同穩定水準。

調查並顯示，美國民眾願意施打疫苗的比重介於36～52％，蓋洛普公司表示，二項因素決定施打疫苗的接受程度，一是問市時間點：民主黨受訪者對疫苗問市於2021年第一季的接受度高於今年底前，共和黨和其他政黨認為問市時間點影響不大。

二是疫苗的功效：雖然疫苗能有100％功效可提高人們施打的意願，但那畢竟是最高目標。白宮病毒任務小組已指出疫苗的有效性大概約50～60％，若要有75％有效性，可能為不切實際的預期。因此調查顯示美國民眾願意施打疫苗的最佳情境比重可能約五成。

桑娜．德賽分析，觀察7月以來每月調查顯示，美國民眾對一些疫情資訊存有誤解，因此有關於疫苗對不同年齡層可能產生的效用或風險等相關資訊，需要讓民眾充份了解，即有效和安全的疫苗需以公開和正規的方式問市。

這次調查顯示，若有效的疫苗於明年春天問市，近半數的受訪者認為可回歸正常活動甚至出國旅行。近三分之二受訪者覺得可出門外出工作。近半數認為可再從事大型集會活動。

調查結果指出，約六成受訪者認為定期採買的物品或服務價格較疫情開始時貴一些或貴很多，只有約5％受訪者認為物價下跌。桑娜．德賽認為，經濟活動被限制的越久，企業倒閉或投資下滑易導致供給面的萎縮，到經濟活動重新開放後，需求面易有報復性反彈，推升物價或利率的上揚。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊說明，在有效疫苗未問市或未被廣泛使用之前，美國等全球央行仍將維持極寬鬆的貨幣政策，預期未來3～6個月美國公債殖利率將維持在區間變化。但隨著經濟逐漸復甦，搭配著零利率、印鈔和財政支出擴大環境，終將形成通膨上揚的溫床，繼而導致公債殖利率曲線的陡化。

富蘭克林證券投顧強調，各國公債殖利率普遍降至歷史低檔，但政府債信品質卻因財政赤字擴大而惡化。公司債市殖利率雖然較高，但隱含的違約風險也高。因此現階段債券投資，宜嚴選或先側重於受系統性風險影響低的資產，並靠攏在短存續期間的債券，看好伊斯蘭債具備低波動、與其他資產的相關性較低的特性，及加碼日圓的全球短期公債型基金的機會。

(工商 )