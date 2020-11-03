屏東縣政府2020年以佳冬鄉為示範據點，透過遴選經營組織、培訓課程，率全國之先首創客庄文化觀光解說員認證制度，17位通過認證考試的解說員，3日由縣長潘孟安授證正式成軍，未來將以社團法人屏東縣茄冬文史協會為據點提供服務，扮演走讀土地的帶路人，引領遊客體驗佳冬鄉的歷史建物及人文產業，享受聽說讀寫故鄉的聲音。

此外，屏東縣旅行商業同業公會、四方通行、屏東旅行社、東南旅行社、富達國際等多家旅遊業者也出席共同簽署旅遊合作備忘錄，宣布啟動遊程販售

縣府客家事務處3日在佳冬鄉楊氏祖堂舉辦客庄文化觀光解說員認證記者會，現場除邀請佳冬地區特色產業、民宿業者、佳冬農會、茄冬文史協會、青年團等展示美食、伴手禮、住宿等遊程配套，並由縣長潘孟安親自為第一批通過認證考試的解說員授旗，宣布啟動客庄文化觀光遊程。

潘孟安表示，屏東是觀光旅遊勝地，除了大家熟悉的墾丁地區、東港、離島小琉球外，擁有豐富文化生態資源的六堆客庄，亟具深度旅遊發展潛力。縣府為強化六堆地區客庄深度導覽及文化體驗，透過解說員認證，以形塑走讀土地帶路人的專業及品牌形象，為屏東觀光產業提升注入新動力。

「走過、路過，絕對不能錯過佳冬的文史資源」，潘孟安強調，佳冬鄉擁有深厚的文化底蘊，不論風土民情、歷史建築都值得慢慢體驗，縣府藉由整合旅行社、民宿、特色美食及伴手禮業者、佳冬農會等，在解說員引領遊客下，體驗當地的自然、人文、產業，帶動客庄文化觀光的產業，未來將繼續推廣至屏東其他客家鄉鎮。

此外，客家事務處表示，目前共規劃3條遊程，包括佳冬客家聚落之旅、漁村人文之旅及生態人文之旅，將以社團法人屏東縣茄冬文史協會為據點提供服務，引領遊客走讀土地，遍遊佳冬古厝、品嚐客家美食。

(工商 )