美國大選投票日，隔晚美股道指升逾四百點。港股2日收升逾三百點終止連跌後，3日再升2％創兩個月收市新高，一舉升穿多條平均移動線。

恒指開盤漲229點報24,689點，已見全日低位，重上10日及50日線，之後升幅擴大，重上100日線（約24,750點），中午升478點。美國總統選舉開始投票，道指期貨造好帶動下，恒指午後稍為升穿上位高位，最多升588點，高見25,048點，創9月3日以來高位。尾盤升幅收窄，恒指收市升479點或1.96％，報24,939，二萬五得而復失。

國企指數報10,071點，升134點或1.36％。大盤全日成交1,296.32億港元。

重磅科技股個別走，騰訊走跌，收跌0.6％報598港元，成交居首達101.78億港元。成交第二大是美團，午後曾見302.4港元之上市新高，收升0.5％報296港元。

成交第三大是2日急升近一成四的吉利，收市再升5.5％報19.08港元。舜宇光學急升7.8％，為最大升幅藍籌。

(工商 )