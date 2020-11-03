江靜在新專輯《挺好的 江靜》中翻唱師兄張震嶽的歌曲〈再見〉，是她10年前失戀時，在家和朋友意外哼唱出的版本，原來張震嶽是她以前追星的偶像，她樂得直呼：「還好我進了本色，不然我到哪生出 15 年前的 Kala （伴唱）啊？」江靜過去的追星事蹟瘋狂，除了張震嶽，也愛張學友、韓團Ｈ.Ｏ.Ｔ.新好男孩，她表示最瘋狂的就屬追Ｈ.Ｏ.Ｔ.「我買很多他們的照片、項鍊、海報，有錢就買」，最後因搬家海報放到發霉、被媽媽丟掉。

她也追星張學友，歌神的演唱會堅持要買第一排，並宣示：「我不會停止的！」對於追星，江靜認為不管年紀多大、再怎麼成長，這些前輩在她心中仍具有份量，有紀念的意義；如果自己的孩子也喜歡追星，只要不過度影響人格、學業，就支持孩子做這件事：「我就是追張震嶽成就現在的我，我覺得這是追星正確的樣子，希望保持熱情。」

〈再見〉MV在KTV包廂拍攝，邀請鄰居、好友、工作人員助陣，她透露在KTV最討厭遇到「麥霸」，笑說：「我這吃貨吃到一半難得想唱，還被你給切掉！」雖很多朋友羨慕她可以跟很多歌手一起唱歌，但她不解大家下班後為什麼要點彼此的歌飆歌，不過她仍心滿意足說：「真的很好聽。」〈再見〉MV於4日首播。

江靜曝追星瘋狂史。（本色音樂提供）

(中時 )