外籍學生表示能有英文版APP相對便利。（陳鴻偉攝）

外籍人士提出意見改善APP。（陳鴻偉攝）

長榮大學女大生命案引發社會議論，警政署原本設計1款即時報案APP，但卻沒有英文版，近期將加快腳步推出，為此3日特別邀集20餘名在台外籍學生、僑民，向他們解說該款APP的功能，並請眾人提供建議，務求在短時間內推出英文版，方便外國人使用。

警政署表示，目前可供下載的「警政服務App中文版」，提供39項的應用服務與資訊提供，其中包括3大報案功能，包括線上110報案系統、視訊報案系統，以及受理案件查詢系統，外籍人士將來遇有緊急狀況，都可透過APP，即時告知警方位置、並傳送現場畫面給警方搜尋。

警政署表示，目前APP只有中文介面，近期內將提供全英文介面版本的App，在推出前找來外籍人士，希望聽取他們的意見，集思廣益，更能符合他們的需求。

與會外籍學生也提出不少問題，像沒網路是否能使用？如果不想報案時讓歹徒聽到，是否有靜音模式？警政署表示，已蒐集他們的寶貴意見，做為英文版開發的參考依據，以期立更安全、更友善的治安環境。

(中時 )