史上最激烈的白宮爭霸戰，於美東時間3日投票揭曉，中天新聞台帶領觀眾與全球目光聚焦關注，將於今3日周二晚間9點首發、4日周三晚間9點連續兩晚，由《文茜的世界周報》主持人陳文茜親自主持美選特報，搭配鄭亦真主播即時報票，邀集3位重量級國際局勢專家：前行政院院長江宜樺、台灣大學經濟系兼任教授朱雲鵬、以及台大政治系教授楊永明，就分裂的美國、誰和大陸有利益、圍堵大陸、氣候變遷、種族主義等議題，一窺這場美國歷史上最重要、最懸疑的總統大選。

而4日早上9點至11點半推出「2020美選開票 白宮爭霸特別報導」，將與美國開票同步，由《頭條開講》主持人周玉琴主播主持，搭配劉又嘉主播即時報票，不但邀請國際關係研究中心研究員湯紹成、國民黨立委鄭麗文，從政治、外交角度即時分析，更邀請首席外資分析師楊應超從外資、財經角度關注解讀，美國第一現場更有華府特派龔邦華、洛杉磯特派鄒倩琳駐守第一線，中天新聞團隊最堅強的陣容，隨時提供第一手開票最新動態，帶您即時掌握2020美國大選複雜的趨勢脈動。

兩大資深特派龔邦華和鄒倩琳在美國第一線掌握最新消息。(中天新聞台提供)

主播周玉琴表示，這次2020美國大選結果不但攸關未來的美中台關係，對於國際情勢發展也有相當重大的影響，相當值得關注，尤其台灣幾乎是亞洲唯一的「川粉」，台灣執政當局過去的表現也讓人覺得是押寶在川普身上，她呼籲並希望執政當局對美選保持對等，對台灣未來情勢，將較為有利。周玉琴也指出，由於COVID-19疫情肆虐，今年郵寄投票的數量將較往年多出許多，開票過程將更加費時耗力，也大幅增加計票難度，選舉結果恐怕無法那麼快出爐，她且深盼勿延宕過久，避免等待開票結果出爐社會發生動盪而造成人民不安。

萬眾矚目的美國大選選情戰況3日、4日鎖定中天新聞台52頻道，《文茜的世界周報》美國大選特報，即時掌握美選結果，複雜的趨勢脈動即刻呈現眼前！

(中時 )