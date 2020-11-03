大陸女星秦嵐演出《還珠格格3》、《又見一簾幽夢》打開知名度，並在2年前以《延禧攻略》飾演溫柔賢淑的皇后，讓她再攀演藝事業高峰，一舉一動備受矚目的秦嵐，卻也因41歲仍單身而被外界催婚，而她登上陸綜《了不起的姐姐》也大吐單身心聲。

秦嵐演活溫柔賢淑的皇后，現實生活中的她個性溫和、不爭不搶，不過秦嵐41歲仍維持單身，也讓她屢被外界催婚，而秦嵐日前在網上看到「生孩子是女人的義務」一說，還讓她罕見回嗆：「我的子宮使不使用，關你什麼事」。

秦嵐近期登上陸綜《了不起的姐姐》談到年齡話題時，秦嵐也提到，她當時會動怒開嗆，是因為秦嵐認為，只有自己能決定自己的人生大事，不需要任何人去干涉「我自己很清楚，自己在什麼時候要怎樣的生活」。

同時，秦嵐也分享她的感情觀「選一個人就是一輩子，不辜負對方、手牽手一起走下去」，秦嵐希望能找到能讓她「無論怎樣都不回頭的人」，認為兩個人能平靜生活，才是最幸福的。

(中時新聞網)