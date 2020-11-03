公視第7屆董監事延宕多時，如今終有新進度。文化部今（3）日宣布，有關公視第7屆董監事遴選，行政院已再提名施振榮等14位董事候選人，以及高文宏等4位監事候選人。並將於11月9日上午召開審查會議，由立法院各黨團推舉的審查委員，包含民進黨團8位、國民黨團5位、民眾黨團及時代力量黨團各1位，合計共15位審查委員進行審查。

公視董事會至少需由17位董事與3位監事組成，第6屆公視董事會任期在2019年9月25日任滿，在去年9月初舉行第7屆第1次公視董監事審查委員會審查會議中，只有7名董事、1名監事通過，不達法定人數，無法組成第7屆公視董事會。

文化部表示，行政院本次以「族群文化及藝文、傳播及學術領域、經營管理」三大面向，並符合公視法第13條，明定族群代表性及性別比例等原則，再提名14位董事候選人如下：王亞維、王俊博、杜奕瑾、周奕成、施振榮、洪馨蘭、高志尚、唐美雲、孫嘉穗、陳翠蓮、張錦華、聞天祥、劉昌德及謝金河，其中唐美雲及施振榮2位董事候選人是現任董事。

監事方面，則再提名王毓莉、張玉佩、高文宏及蔡惠卿等4人，其中張玉佩為第6屆董事，本次則提名為監事候選人。

文化部表示，本次再提名的人選皆有充分的專業經驗與社會資源，未來能夠與已通過審查的董、監事通力合作，為公視開拓新的視野。文化部完全尊重審查委員會的職權，也期盼公視第7屆董事會能盡速組成開始運作，帶領公視繼續扮演推動臺灣公民社會前進的角色。

文化部長李永得將於明日召開記者會，說明此回提名人選及提名原則。

(中時 )