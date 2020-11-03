體育署公布109年體育運動菁英獎各獎項入圍名單，羽球周天與戴資穎分別入選了男女最佳運動獎，職棒教頭洪一中入圍最佳教練獎，丁華恬入圍最佳新秀獎，體壇耆老林圭璋獲選終身成就獎，去年過世的籃球教練劉俊業則獲特別獎。

體育署長張少熙表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，許多國外賽事都被迫取消，台灣因為防疫有成，中華職棒領先全球率先開打而成為台灣之光，國內各項運動賽會也都得以順利進行，讓選手們展現訓練成果，拿下優異成績。

張少熙說，1964年代表我國參加東京奧運男子田徑跨欄項目的林圭璋先生，1984年以45歲之齡參加洛杉磯奧運男子射箭比賽，成為體壇傳奇人物。退役後轉任射箭教練，先後擔任1988年漢城、1992年巴塞隆納與1996年亞特蘭大奧運中華隊教練，作育英才無數，榮獲終身成就獎實至名歸。

張少熙表示，特別獎則頒給已故的輔仁大學籃球隊教練劉俊業，劉教練曾幫助輔大6度奪得UBA冠軍，在籃壇奉獻超過30年的他，培育出包含李雲翔、顏行書、邱宗志、楊敬敏、楊玉明、陳順詳以及林韋等和籃壇國手，去年過世讓國內籃壇悲慟不已。

入圍最佳男運動員獎的有羽球周天成、體操李智凱、唐嘉鴻與游泳王冠閎；最佳女運動員獎的有羽球戴資穎、射箭雷千瑩、體操丁華恬、拳擊林郁婷和陳念琴；最佳教練獎的有棒球洪一中、體操翁士航、拳擊曾自強；最佳新秀獎的有體操丁華恬、田徑許樂、射擊陳淇、金利偉華；最佳精神獎的有周天成、許樂、高爾夫潘政琮、柔道連珍羚。

最佳團隊獎的有2019年世界桌球巡迴賽混雙代表隊(林昀儒／鄭怡靜)、2019年世界體操錦標賽中華男子隊、2020年全英公開賽中華羽球隊、2020年東京奧運資格賽中華女子拳擊隊、2020年東京奧運資格賽中華男子桌球隊。

(中時 )