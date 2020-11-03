許光漢爆紅後第一個出席的活動就擠爆信義區。（資料照／記者盧禕祺攝）

許光漢以夯劇《想見你》席捲兩岸，成為新生代男神，更傳出將進軍大陸演出。近年不少人感嘆台灣影視圈出現斷層，大咖都到大陸發展鬧小生荒，還有偶像劇找不到男主角，直到許光漢走紅，大家發現新生代已有接班節奏，有的小生還是能演能唱全方位藝人。目前人氣指數夯的男星除許光漢外，還有這五位。

《想見你》太夯 許光漢翻紅人氣擠爆信義區

許光漢因演出《想見你》男主角李子維與王銓勝，一人飾兩角大受歡迎，今年情人節出席香水品牌活動擔任一日店長，現場出現大批粉絲塞滿信義區百貨公司大門口，粉絲甚至為了一睹男神一面，人潮從大門口排隊到百公尺外的香緹廣場，人潮多到需要保全開道讓許光漢進場，有人形容這比新冠肺炎排口罩人潮更誇張，新男神駕臨就是這樣氣勢。

張軒睿星運強，一出道就當男主角。（圖／記者陳俊吉攝）

他星運超旺 第一部電視劇就當偶像劇男主角

張軒睿首部台劇《狼王子》就擔任男主角，以新人之姿打響知名度，當時一度找不到男主角人選，最後選定從未在台灣演過戲，只在大陸演過兩部網路劇，還都是小配角的張軒睿。但純真長相加上結實的肌肉，充分展現出「狼王子」特色，收視率每集破1％，平均有1.5％開出好成績，讓他接下來星路順遂，在《我的未來男友》、《我的男孩》、《用九柑仔店》都成男一，聲勢也大漲成為新生代小生，在賀歲片《大三元》成為電影男主角，加上綜藝主持《阮三個》入圍金鐘獎，不只會演戲還跨界主持都獲好評。

張立昂不只會演戲也會唱歌。（資料照／記者石智中攝）

他愛唱歌踢館《星光大道》 成近年華劇最高收視保持人

36歲的張立昂起步晚，原本想當歌手，13年前曾踢館《超級星光大道》，但歌手路沒有想像中好走，會創作又會唱歌的他，從網路翻唱影片開始，後來自己的創作賣給其他歌手唱，直到2014年演出《等一個人咖啡》男配，開啟演員之路，接下來在《致，第三者》、《同樂會》都有不錯表現。隔年，首次擔綱男主角《1989一念間》，還創下近年華劇最高收視率紀錄3.76，躍昇台灣一線小生接班人，隨後在《浮士德的微笑》、《三明治女孩的逆襲》、《網紅的瘋狂世界》都有演出。

在《三明治女孩的逆襲》中片尾曲也由他主唱，同年也發行首張個人全創作EP《±1》。去年3月舉辦個人首場售票音樂會「感應 張立昂」，同年12月又發行第二張個人全創作EP《Oxymoron矛盾體》，讓張立昂成功從演而優之後，又再唱回歌壇。

吳思賢從《棒棒堂》出道，是歌手也是人氣演員。（資料照）

《模范棒棒堂》高學歷成員 搭上輕熟女成為炸子雞

從電視節目《模范棒棒堂》出道的吳思賢，建國中學畢業的他高學歷受矚目，2014年出道發專輯夾高人氣，成為新少女殺手，2015唱而優則演的他在電視劇《料理高校生》、《極品絕配》、《姊的時代》、《愛的3.14159》、《網紅的瘋狂世界》都有出色表現，甚至在《姊的時代》搭上大他4歲的鍾瑶，卻意外衝擊出不同火花，平均收視率達到1.42，總收視人口超過60萬，演藝成績亮眼。

林哲熹。（資料照／記者粘耿豪攝）

夯劇《我們與惡的距離》 他演思覺失調症一鳴驚人

以思覺失調症患者看到不同演技的林哲熹，28歲時演出短片《審判》，獲得法國尼斯影展最佳男主角殊榮。角色多變的他也在不同的電影中詮釋不同的戲路，2018年最紅的劇《我們與惡的距離》，是讓他發光發亮的戲，在這部夯戲的每個角色都爆紅。

其中林哲熹的角色算是最困難的精神病患，為演出他做了兩個多月的功課，除閱讀相關文獻，還到康復之家實習一個半月，讓他連眼神都有戲，也透過這角色讓大家認識不同病症的不同狀況，林哲熹把這思覺失調的角色演的淋漓盡致。

洪浩竣。（資料照／經紀公司提供）

首當男一殺出一片天 突破鄉土劇收視群

洪浩竣當男一的第一部戲，就是接演台灣大時代劇《四月望雨》第一單元《雨夜花》男主角，搭檔演藝圈發電機的林韋君，一開播就創下高收視，特別的是8、9點時段長期是閩南語劇的天下，沒想到卻開出紅盤，收視率不斷突破1%，最高還曾來到1.47%，讓洪浩竣的討論度，在批踢踢贏過其他同時段的男星。

早期總在廣告中看到這個似曾相似的面孔，其實洪浩竣早在不少戲劇中出現過，如《我的鬼基友》、《植劇場－夢裡的一千道牆》、《我的極品男友》、《1006的房客》等，這次靠著《四月望雨》嶄露頭角也讓更多觀眾注意到這位小生接班人，也驚覺原來台灣的小生斷層中，還是那麼多人努力卡位中。

從接班人到一線小生 要比長久比產量還要比堅持度

台灣偶像劇從最早的《流星花園》、《薰衣草》等，成為一線小生不只要持續演出好作品，還要有能讓觀眾記得你的代表作，到底哪位台灣小生接班人能真正接班成為一線小生？2020年可繼續看下去。

(中時新聞網)