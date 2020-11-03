據路透獨家爆料，美國總統川普(Donald Trump)最大單一債主德意志銀行(Deutsche Bank AG)正想辦法解決他尚積欠的3.4億美元(約99億台幣)債務，好完全與其斷絕關係。不過德銀倒不是因為看衰川普無法連任，只是已經受不了因為這種關係帶來的負面宣傳。

德意志銀行自1990年代後半開始提供貸款給川普，累計共提供超過20億美元，目前尚存的是提供融資給川普集團在芝加哥、華盛頓的酒店，以及邁阿密的高爾夫渡假村等3項近5年嚴重虧損的物業。抵押都是川普集團名下其他房地產，擔保人是川普本人。川普約有11億債務，德銀是最大單一債權者。

先不論川普強勢作風，以及他連任可能利用總統職權來談判，德銀長期作為他金主，在全球範圍受質疑，因疫情營運艱難的此刻又讓德銀業務推展更加困難。而且現在美國商業地產價格下滑，能否要回這些債是另個大問題。

2名不具名德銀高層稱，最近幾個月負責德銀美洲區貸款人信用調查和其他風險的管理委員會都在討論怎麼解決這筆債，會議上甚至有人提出在次級市場出售這些債權，但沒有得到足夠票數支持，因為很可能根本沒人想接盤和面對隨之而來的麻煩。

(中時新聞網)