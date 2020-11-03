馬國女大生來台南讀大學卻不幸遇害， 校方今天下午在行政大樓走廊舉辦小型追思會，女大生父親來台後雖然沒對外受訪，但透過學校感性轉述「很感激這所大學讓女兒成為一個很棒的人。」父母寬容與愛讓校方感佩，聞者也一陣鼻酸。

女大生父親透過校方表示，「這次來台處理女兒的事，到今天都順利圓滿了，對各單位都充滿感激，但因為疫情關係無法一一言謝，在此跟大家表示感激。我一直教育下一代要多參與有教育意義的活動，這次來到大學才知道學校早就舉辦很多跟環保議題有關、服務社區、具教育意義的活動，我很感激大學讓女兒成為一個很棒的人。」

女大生父母今天將結束在台灣的行程，這是他們第一次來到愛女讀書的地方，原本兩人打算明年來參加女兒畢業典禮，遺憾的是，雖然拿到女兒畢業證書，卻是因為這個原因，提早收到女兒畢業證書，雙親從校長手中接下畢業證書，當場淚崩。

校方秘書長哽咽說，發生這種事，不敢奢求父母原諒，但會全力打造安全的校園與社區。

(中時 )