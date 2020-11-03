萊豬進校園？蔡英文：一律使用在地肉品 17:012020/11/03 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡政府將在2021年元旦開放含萊克多巴胺的美豬進口，外界質疑便宜的學校午餐，可能會是第一波使用萊豬的場域。 總統蔡英文發文表示，校園食材採用國產肉品，是政府一直以來的政策。2013年學校衛生法修法後，已規定學校供應膳食的食材，要優先採用在地優良農產品。今年八月，教育部進一步行文各級學校、縣市政府，要求一律採用國內在地豬肉、牛肉。接下來，教育部還會修改校園「採購契約範本」，讓學校能更有效規範廠商。 她強調，把關校園食安，支持國產肉品，請家長和同學們都放心！ (工商 ) #在地 #校園 #萊豬 #營養午餐 #國產肉品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美豬將進到校園？侯：新北市一定帶頭禁止萊豬 12:132020/11/03 生活 蔡英文「歹逗陣」？蘇貞昌：我們無話不談 10:122020/11/03 政治 馬來西亞女大生遇害 蔡英文今電蘇揆盤點校園安全 14:372020/11/03 政治 教團反萊豬進校園 教部拒修法 04:102020/11/03 政治要聞 校園一律採國產豬 民進黨：廠商不接受就不能簽約 14:312020/11/03 生活 劉品言露酥胸鍾欣凌獻加工比基尼 04:102020/11/03 娛樂新聞 安心旅遊成效六都第一 台中躍居熱門旅遊城市 11:412020/11/03 旅遊 短評／拔官了事 04:102020/11/03 時論廣場 對待萊豬的兇悍與懦弱 04:102020/11/03 時論廣場 罔腰反控民宿業者「偷跑進房間拍攝」 辣嗆：誰包棟喝酒不嗨 09:512020/11/03 生活 生活熱門新聞 送餐到酒店「該交給誰？」外送員愣了 內行曝實情：別亂來 - 生活 閃電颱風恐直撲台灣 彭啟明：周五六全台警戒 - 生活 閃電颱風「有轉北趨勢」 未來3路徑曝光：這條將直接襲台 - 生活 好市多購物不用再帶卡！App大改版 網驚：超猛 - 生活 閃電路徑再度北修 專家：本周五恐直逼恆春半島 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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