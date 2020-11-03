蔡政府將在2021年元旦開放含萊克多巴胺的美豬進口，外界質疑便宜的學校午餐，可能會是第一波使用萊豬的場域。

總統蔡英文發文表示，校園食材採用國產肉品，是政府一直以來的政策。2013年學校衛生法修法後，已規定學校供應膳食的食材，要優先採用在地優良農產品。今年八月，教育部進一步行文各級學校、縣市政府，要求一律採用國內在地豬肉、牛肉。接下來，教育部還會修改校園「採購契約範本」，讓學校能更有效規範廠商。

她強調，把關校園食安，支持國產肉品，請家長和同學們都放心！

(工商 )