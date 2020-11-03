台灣產業創生平台調查顯示，台灣近半數企業仍偏重內部創新，超過七成企業從未與國內外新創圈有任何形式的合作，即使有採取外部創新，仍偏好「合作」，沒有把投資納入考量。

國發會主委龔明鑫3日在「2020台灣產業新創投資論壇」致詞時指出，企業需要「前瞻後天」，才能決勝未來，台灣現在的新創事業增加許多，鼓勵企業多多投資新創事業，台杉投資已有下一步的募資計畫，國發基金將會全力支持，希望大家一起打拼，一方面可以為企業本身帶來轉型機會，國發基金過去投資的新創事業也可以因企業注資，走向成長茁壯，「這是台灣新創2.0想做的事！」

龔明鑫指出，政府自2016年大力支持新創事業，作為未來產業的推動，以及新創生態的建構，啟動天使投資計畫注入台幣20億元，截至目前已投資17億元、在100多件新創投資案中，國發基金再加碼到100億元，他已告訴創投公會，輔導新創事業的作法已逐漸上軌道，一年內可以加快速度，國發基金一年內會再投入100億元，投注可以加倍、將來機會就更多。

龔明鑫表示，新創茁壯有很多方法，上市櫃掛牌IPO是方法之一，也可以成長到某程度之後，由大公司併購充實企業能量，企業和新創的未來合作模式有許多。

對於企業可以投資的新創標的，龔明鑫指出，台杉投資目前2支基金有100多億元，其實資源仍有限，因此投資的新創事業要有一定的規模，如Ｂ輪和Ｃ輪，其它標的並不是不投，其實價值仍非常高，如國發基金的天使投資基金可以投資，也能邀請企業界一起投資。

台杉投資董事長吳榮義亦指出，台杉投資2017年正式成立之後募集2支創投基金，目前總規模台幣105億元，分別是46億元的物聯網基金、59億元的生技基金，目前大約投資六成、40個案子，實際上是從一千件申請案中挑出來，顯示台杉投資的有限資金，真正能投資只約3～4％，應該有更多企業能加入新創投資的行動。

(工商 )