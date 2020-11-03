三重中正北路知名建案「築禾交響樂」驚傳工安死亡案件！64歲湯姓工人今天上午8時實施鷹架吊掛作業時，竟遭20層樓高鷹架從空中掉落砸死。勞動部表示，研判工人未綁好鷹架，再加上吊掛範圍下方未淨空才會釀成悲劇，除要求吊掛作業暫停，後續將進行調查。

據了解，該建案樓高27層，SRC鋼骨主結構大致已組裝好。湯男與同事今天上午8時來到三重區中山北路搭建鷹架，湯男將鷹架綑綁後進行吊掛手臂上升施吊作業，當鷹架吊掛於20樓處，成堆鷹架瞬間傾倒墜下狠砸中湯男頭部，湯男血濺現場，當場失去生命跡象。

工地人員緊急報案，救難人員到場後，發現湯男早已明顯死亡，因此沒有送醫。警方事後通知湯男家屬到派出所指認，湯男兒子哀戚向警表示「這意外來的太突然了！不知道怎麼處理」警方立即封鎖現場並朝意外方向偵辦，確切死因與肇事責任歸屬，有待相關單位調查後釐清。

新北市勞工局則表示，目前已要求施工單位全力配合勞動部職安署北區中心實施調查，勞檢處將協助勞工家屬申辦職災慰助，保障勞工權益；勞動部則回應，鷹架主要墜落原因是工人未綁好鷹架，再加上吊掛範圍下方未淨空才會釀成悲劇，外界瘋傳的「風大並不是釀禍的重點」，而該工地除吊掛作業停工外，仍可以作其他裝修作業。

(中時 )