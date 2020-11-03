日本《每日新聞》2日報導，日本首相菅義偉擬在明年1月左右訪美，與美國大選的勝選者會談。報導指出，日本政府認為，由於美國新冠疫情仍然嚴峻，以及該國大選投票結果可能引發「混亂」，此次訪問也可能被推遲到2月左右。日美兩國將在美國大選後就具體日程進行商討。

環球網引述該報導，川普4年前首次當選美國總統後，時任日本首相安倍晉三在大選後不久的11月就訪美並與川普會面，該訪問也為此後日美關係的加強奠定了基礎。

至於菅義偉此次訪美行程，日本政府卻認為，由於美國新冠疫情仍在繼續擴大，大選投票結果也可能將引發「混亂場面」，因此為規避風險，菅義偉預計不會在今年訪問美國。

據報導，此次訪問預計將在明年1月進行，也可能被推遲到2月左右。日美兩國將在美國大選後就具體日程進行商討。日本政府消息指出，無論美國大選的勝選者是川普還是拜登，菅義偉訪美日程預計都不會提前。

如果此次訪問實現，這將是菅義偉9月就任日本首相後的首次訪美行程。《每日新聞》分析稱，如果川普成功連任，菅義偉將以「繼續建立日美首腦關係為當務之急」。如果拜登當選，菅義偉將「充分利用歐巴馬前政府時期的人脈，以建立緊密的日美關係為目標」。

(中時 )