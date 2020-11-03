自以色列與阿聯酋、巴林關係正常化後，中東的政治情勢出現出乎意料的變化，除了美國已開始出售包括F-35在內的先進武器給更多中東國家之外，更有多個中東國家開始嘗試向以色列購買武器，其中最受青睞的是著名的鐵穹移動式防空導彈系統。
據《陸軍情報網》引述以色列《地球報》報導，自從川普表示希望有多達10個中東國家與以色列建立外交關係。目前已有阿聯酋、巴林和蘇丹與以色列建交。以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在10月宣布，以色列將不反對美國向阿聯酋出售某些敏感的武器系統。
報導說，目前甚至也有多個阿拉伯國家有興趣從以色列購買軍事裝備，其中包括由拉斐爾(Rafael)防禦系統公司製造的鐵穹(Iron Dome)移動式全天候防空導彈系統，用於防禦短程射彈的威脅，保護其油田與煉油設施。
報導說，鐵穹防空導彈系統可在日間夜間及各種天氣條件下使用，以色列軍方宣稱，該系統曾擊落過400多枚針對以色列人口稠密地區的火箭彈，成功率約90%。每套系統至少配備20枚攔截導彈，可以攔截最遠約75公里外的目標。
(中時新聞網)
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