本月2日晚間大約10點多，一輛BMW轎車行經台中市文心路，撞上另一輛敞篷車，車禍導致兩名駕駛輕傷，而疑似肇事的BMW轎車，是一名女駕駛，撞車後她下車查看，見自己的愛車車頭全毀，僅說一句「常有的事」。

駕駛BMW轎車是一名36歲李姓女駕駛，日前晚間行經文心路時，撞上由22歲黃姓男子駕駛的敞篷車，事故原因疑似李女闖紅燈，她下車看自己的BMW車頭撞毀，兩隻手也受傷，表情淡定的表示「常有的事」，還自嘲沒有被嚇到，因為「有經驗」。

事發當時，黃男駕駛的馬自達雙門跑車，沿文心路行駛，正要左轉向上南路，被疑似闖紅燈、行駛在文心路對向車道的李女直接撞上，車禍還波及路旁水泥車阻，導致李女雙手擦傷、黃男腰部受傷。

根據警方表示，兩名駕駛酒測值都為零，且查看監視器畫面，確認李女違規闖紅燈，黃男並無肇事責任，至於李女將依違反《道路交通管理處罰條例》開罰1800元到5400元，也將進一步調查釐清整起車禍原因。

(中時新聞網)