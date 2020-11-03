立法院教委會昨審議提案，8綠委竟對萊豬禁入校園使用在營養午餐投下反對票。（中天新聞提供）

民進黨立委護航萊豬不演了！立法院教育委員會昨（2）日針對瘦肉精禁止進入校園營養午餐，8位民進黨立委統統持反對意見，儼然是萊豬鐵衛軍。其中吳思瑤還瞎扯，萊克多巴胺是一種被炒作出來的恐懼，護航嘴臉全都露，一場表決把他們全打回原形。

中天新聞報導，立院教委會昨日審議，藍綠歷經9小時激戰，針對萊克多巴胺之一乙型受體素是否入法，禁止使用在校園營養午餐，最終進入表決。國民黨籍召委萬美玲提議唱名表決，綠委賴品妤、林宜瑾、黃國書、范雲、吳思瑤、張廖萬堅、陳秀寶、伍寶華，這些委員裝都不裝，全都投下反對票，罔顧校園學子健康，也要力挺萊豬。而且他們厲害的是，投投完票還想甩鍋。

禁止疫肉精使用在校園營養午餐的提案失敗，吳思瑤瞎扯說，是因為國民黨放棄朝野協商，表決結果要怪國民黨，她還說，大家會關注萊克多巴胺，是被炒作出來的恐懼。

為了萊豬進口台灣掃除障礙，民進黨立委不惜打臉自己，強度關山，不知選他們出來的民眾會做何感想？

「這樣也要反對？孩童沒有選票所以可以不顧了是嗎？」、「乾脆立個法：贊成萊豬進口的民代，進多少吃多少，吃一輩子不能換，不贊成萊豬進口的，有權不吃； 民進黨考慮一下吧！」、「厲害哦…同意萊豬讓學生吃，你們這些綠委一定會名留青史」、「明明知道是萊豬，為什麼還要吃，是不是傻」、「未來小朋友們問父母：爸媽…為什麼我們要吃瘦肉精?父母羞愧的說：因為爸媽當初投給民進黨…」、「民進黨全黨先吃嘛」、「最不恥的是投反對票還甩鍋給在野黨」。

(中時新聞網)