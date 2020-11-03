伊朗從星期一開始，展開一場7個空軍基地同時參與的聯合演習，主要是展示伊朗自製武器的性能展示，包括自製戰機、無人機和自製雷達，其中伊朗自製的「閃電 戰機」(Saeqeh)是改裝成V型垂尾的F-5E，相當特別。

防衛世界(Defense World)報導，參與這場大規模的空軍聯合演習的軍機，包括F-5E、殲7、和F-14、MiG-29，另外還有自行研製的閃電戰機、Kaman-14無人機，和遠程加迪爾雷達(Ghadir radar)。

伊朗自製的閃電戰機，就是F-5E裝上雙垂尾。(圖/伊朗空軍)

伊朗空軍F-4幽靈式。(圖/伊朗空軍)

伊朗空軍F-14，伊朗是目前唯一仍在操作F-14的國家。(圖/伊朗空軍)

自從1980年伊朗的伊斯蘭革命以來，伊朗就被聯合國武器禁運，伊朗的多數軍備就定格在當時，因此必須自謀生路，包括向中國大陸進口(比如C-801反艦飛彈)，以及向第三世界購買中古武器，還一部分是1991年波斯灣戰爭時，伊拉克軍逃亡過來的(比如MiG-29)。

最後一部分就是自力研發，伊朗對現有武器裝備進行逆向工程，其中對F-5E戰機的逆向工程最有成就，先後完成「閃電戰機」與「天河戰機」(Kowsar)，其中閃電戰機是把F-5E修改進氣口與改裝垂直尾翼，而天河戰機與F-5F在外型上幾乎沒有差別。

伊朗還打算出口這些自製武器，主要的賣點是低成本、零件後勤不被西方掣肘，這對一些衝突國家可能有吸引力，比如葉門和敘利亞。

據伊朗的說法，德黑蘭已經與伊拉克、敘利亞、黎巴嫩以及其他中東、中亞和非洲幾個國家，進行了武器銷售的談判。據說伊朗已將自製的Bavar-373防空系統（相當於俄羅斯的S-300）和Khordad-3防空系統，出售給了敘利亞，其中Khordad-3有實戰經驗，在2019年6月，成功擊落美國海軍的MQ-4C 特雷頓無人(Triton)。

伊朗法哈德·古達茲將軍（Farhad Goudarzi）說，演習第一階段於11月2日開始，本土的閃電戰機與F-5E戰機，以自製火箭對模擬目標完成精準炸射。

殲-7搭載自製導引炸彈，成功在防區外擊中目標。這位官員指出，殲7採用了創新的戰術。

另外，波音707加油機還擔任防空任務的F-14戰鬥機執行空中加油，這2型飛機也都服役40年了。

伊朗表示，他們在攻擊/偵察無人機、 F-14雄貓戰機、F-4幽靈戰機，和C-130運輸機等西方軍機都有非常充足的維修經驗，也具有升級方面的專業知識 ，他們自豪的認為，在自製武器上，伊朗在中東地區僅次於以色列。

(中時新聞網)