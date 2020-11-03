京城銀(2809)雖因其他收益減少，2020年10月獲利表現自9月次高下滑，但受惠利息淨收益穩揚，稅後淨利5.31億元、仍年增達36.95％，每股盈餘（EPS）0.48元。累計前10月稅後淨利42.16億元、年增達74.59％，每股盈餘3.76元。

京城銀10月自結淨收益7.6億元，月減28.25％、年增10.61％。稅前淨利6.08億元，月減14.7％、年增37.47％，稅後淨利5.31億元，月減22.2％、年增36.95％，稅前每股盈餘0.53元、稅後每股盈餘0.48元，低於9月0.64、0.61元，優於去年同期0.39、0.34元。

其中，京城銀10月自結利息淨收益4.64億元，月增2.49％、年增達15.3％，但手續費淨收益1.27億元，月減15.94％、年減2.03％。其他收益1.68億元，月減達63.01％、但年增9.04％，主因匯兌收益減少、非交易部位金融資產出現未實現損失。

累計京城銀前10月自結淨收益70.47億元、年增0.38％，成長率由負轉正。稅前淨利48.22億元、年增達73.31％，稅後淨利42.16億元、年增達74.59％，稅前每股盈餘4.3元、稅後每股盈餘3.76元，優於去年同期2.44元、2.12元。

其中，京城銀前10月自結利息淨收益43.17億元、年增9.73％，維持穩健成長，手續費淨收益15.49億元、年增1.76％，僅其他收益11.8億元、年減達24.5％，主因匯兌收益年減達84.5％，以及認列金融資產減損影響。

京城銀表示，今年以來整體營運在放款動能的帶動下，利息淨收益穩健成長。據國發會發布9月景氣概況，景氣對策信號分數月增1分至27分、燈號續亮「穩定」綠燈，已連2月亮出綠燈，反映國內經濟逐漸趨穩，為京城銀放款得以逐月成長主因。

展望本季，京城銀指出整體市場充滿諸多不確定性，包括美國總統大選結果即將出爐，歐洲則因疫情二度爆發而啟動第二度封城。此外，國銀存款前8月增加達2.16兆元，台灣10年期主流公債則在10月底跌破0.3％、創下歷史低點。

京城銀認為，歐美市場不確定性高、對經濟情勢有所衝擊，而國內面臨的資金過剩問題，均對整體銀行的營運帶來壓力。京城銀放款仍堅守一貫高資產品質原則，將持續以審慎態度伺機調整資產組合、並嚴控全行資產品質，以應對市場變化。

(時報資訊)