最美區間車試車 集電弓變形 17:122020/11/03 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最美區間車試車 集電弓變形 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在上月24日抵台的EMU900型電聯車，被譽為台鐵最美區間車，今天（3日）在花蓮至七堵間試運轉時，在南澳站發生3組集電弓異常，第3車集電弓碳刷破裂，第6、8車集電弓變形，台鐵已請電務處派電力維修車巡查花蓮至南澳間西正線電車線設備。 台鐵宜蘭運務段表示，並未有列車受到誤點等影響，其餘由本局統一說明。 (中時 ) #集電弓 #台鐵 #南澳 #花蓮 #最美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸新能源車產業規劃出爐 劃定未來15年發展關鍵 16:052020/11/03 兩岸 發現新城鄉成果市集 中小企業展現新風貌 04:102020/11/03 產業財經 畜牧資源轉綠能 「沼」到循環新價值 15:492020/11/03 財經 中興電攜手西門子 搶攻用電大戶 04:102020/11/03 證券．權證 玩聲音看世界 太平山推紓壓遊 04:102020/11/03 地方新聞 上百蘆竹溝養殖戶前往南市議會陳情 反對太陽能光電場進駐 10:262020/11/03 寶島 陸新能源車 5年銷量衝3倍 04:102020/11/03 全球財經 更新再加碼 鶯歌火車站建8電梯 04:102020/11/03 地方新聞 火車上化妝失手 大媽竞遷怒乘客扯「沒素質才穿短褲」 15:482020/11/03 生活 《熱門族群》華科集團「報」喜 華新科擬納閎暉攻車用 08:352020/11/03 財經 生活熱門新聞 閃電颱風恐直撲台灣 彭啟明：周五六全台警戒 - 生活 送餐到酒店「該交給誰？」外送員愣了 內行曝實情：別亂來 - 生活 閃電颱風「有轉北趨勢」 未來3路徑曝光：這條將直接襲台 - 生活 好市多購物不用再帶卡！App大改版 網驚：超猛 - 生活 長榮校長公開信提6點聲明 學生怒批：一直傳教好棒棒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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