在上月24日抵台的EMU900型電聯車，被譽為台鐵最美區間車，今天（3日）在花蓮至七堵間試運轉時，在南澳站發生3組集電弓異常，第3車集電弓碳刷破裂，第6、8車集電弓變形，台鐵已請電務處派電力維修車巡查花蓮至南澳間西正線電車線設備。

台鐵宜蘭運務段表示，並未有列車受到誤點等影響，其餘由本局統一說明。

(中時 )