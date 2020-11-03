台北富邦勇士隊今天宣布所屬三位洋將經過14天的隔離檢疫，並由球隊安排至醫院再次進行核酸檢測皆為陰性，賈西亞（Charles Garcia）、辛特力（Michael Singletary）和塞瑟夫（Ihor Zaytsev）正式加盟，期許三位外援能在P+職籃元年幫助球隊奪下總冠軍。

富邦勇士表示，P. League+新賽季採雙洋將制，但受到新冠肺炎疫情影響，洋將從接洽至正式報到，中間需費時2到3個月，故首季開放可註冊三名外籍球員，但每場則維持僅能登錄兩名。效力勇士邁入第三年的賈西亞、上個賽季效力於泰國Mono吸血鬼的得分砍將辛特力，以及2019年SBL最佳洋將塞瑟夫，將聯手幫助球隊拚戰P. League+新賽季！

身高198公分，體重103公斤，現年32歲的辛特力，過去三年皆效力於ABL東南亞職業籃球聯賽的泰國Mono吸血鬼隊，2019-2020賽季繳出場均22.4分、10.1籃板、3.5助攻、1.9抄截成績單，投籃命中率高達5成14，三分外線投籃命中率3成75，兇猛的得分火力幫助吸血鬼在ABL停賽前拿下12勝4敗，高居聯盟第一。

勇士上賽季兩次交手吸血鬼，辛特力都是球隊防守上的重點人物，也讓教練團留下深刻的印象。辛特力本季加盟勇士將披上17號戰袍，搖擺人身手將為後場及鋒線挹注更強的攻擊火力。

來自烏克蘭，身高211公分，體重110公斤，現年31歲的塞瑟夫，過去兩季效力於SBL超級籃球聯賽的台灣啤酒，每場平均繳出17分、9.3籃板、3.1助攻，投籃命中率5成35，三分外線3成89，曾獲SBL最佳洋將、最佳前場防守球員等獎項，優質長人的身手，搭配絕佳的團隊意識和傳球能力，塞瑟夫將披上32號球衣，與勇士們共同爭取好成績。

第三度回歸的賈西亞，擁有球迷熟悉的怒吼和熱情，上賽季繳出19.8分、9.1籃板、2.4助攻及5成4的投籃命中率，與隊友們絕佳的默契和化學效應無庸置疑，賈西亞的回歸，期望能再度幫助勇士爭奪總冠軍！

(中時 )