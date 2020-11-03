倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開高走高，終場上漲144.7點作收，漲幅1.15％，收在12,736.01點；櫃買指數亦同步上揚1.4點，漲幅0.87％，收在162.65點；三大法人進出方面，外資續買145.19億元，投信轉買7.11億元，自營商買超11.85億元，惟外資法人於台指期加碼3,882口多單，累計淨多單部位為31,466口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

美國總統大選結果即將於台灣時間4日進行開票，市場屏息以待，加上歐美新冠疫情惡化，單日確診病例再攀新高，壓抑市場追價意願。不過，全球整體經濟仍持續成長，促使美股2日出現反彈，連帶台股3日加權指數順利收紅。

經濟數據方面，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增33.1％，創歷史最大增長幅度，並扭轉第二季大部分損失。歐元區第三季GDP亦季增12.7％，齊創最大季度成長紀錄，顯示區域經濟正由疫情造成的衰退中復甦。台灣第三季GDP則預估達3.33％，上修1.32個百分點，創九季以來新高。全球各地，包括歐美、大陸及台灣10月製造業採購經理人指數（PMI）均持續成長。

個股方面，本周納入投資組合的東和，目前股價低於淨值、量價結構處於多頭趨勢，股價3日直攻漲停，在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

選股方面，部份低基期、低位階、具轉機題材之個股，包括國巨、華新科、奇力新、信昌電、大毅、凱美、佳邦、廣錠、系統電，股價3日表現亮眼。展望後市，國內官方機構預期今年第四季經濟成長率將更優於第三季，明年國內GDP可望翻倍成長，因此，在實質經濟面有利支撐下，隨不確定性因素消除後，將有一波行情。

(工商 )